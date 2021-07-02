На встрече президента Гитанаса Науседы и председателя Европейского совета пойдет речь об отношениях с Россией и Беларусью, связанных с нелегальной миграцией вызовах и охране восточных границ Евросоюза (ЕС), проблемах безопасности Белорусской АЭС и мерах по обузданию пандемии.
"Будь это обуздание пандемии или поведение ЕС в связи с отношениями с режимами у нас по соседству, только действуя сообща и координируя действия на уровне ЕС мы можем должным образом и эффективно реагировать на возникающие вызовы", - приведены в сообщении слова Г. Науседы.
"Этот визит также будет прекрасным поводом обсудить с председателем Европейского совета и вопросы, связанные с конкурентоспособностью ЕС, а также с созданием благосостояния", - говорит он.
Глава Европейского совета также примет участие в мероприятиях Дня коронации Короля Миндаугаса и Национальной песни, побывает на границе Литвы и Беларуси.
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