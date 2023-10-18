Литву посетит новый министр обороны Латвии

Как сообщает Минобороны, в ходе встречи министры обсудят ситуацию с безопасностью в регионе, совместное развитие потенциала, оборонные планы НАТО, поддержку Украины и другие наиболее актуальные вопросы сотрудничества.
А. Спрудс занимает пост министра обороны Латвии с середины сентября. Это будет его первый официальный визит в Литву.
Латвия – соседняя страна НАТО, имеющая самую большую границу с Литвой, она также является важным союзником Литвы в сфере обороны. Обе страны координируют оборонные планы, сотрудничают в развитии оборонного потенциала, совместных закупках и других военных областях, указывает министерство.