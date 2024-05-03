Литву посетит канцлер Германии

Как сообщает Офис президента, глава страны обсудит с канцлером вклад Германии в укрепление безопасности Литвы, процесс постоянной дислокации немецкой бригады в нашей стране, а также вопросы поддержки Украины.

В Пабраде главы стран также будут наблюдать за учениями Grand Quadriga (Большая квадрига) Вооруженных сил Германии.

В апреле в Литву прибыл первый элемент немецкой бригады – более 20 солдат, которые будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре. Также до конца года будет сформирован основной элемент штаба, который будет помогать с переброской в ​​страну немецких солдат.

Всего в Литву планируется перебросить около 5 тыс. солдат немецкой бригады и гражданских лиц. Некоторые из них приедут со своими семьями.