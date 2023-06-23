23 июня 2023 г. 11:41

Литву посещают военные представители стран НАТО

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius
Военные представители НАТО из 18 государств-членов Альянса в пятницу находятся с визитом в Литве, сообщает Литовская армия.

В сообщении отмечается, что в ходе визита военные представители ознакомятся с ситуацией на восточном фланге НАТО, посетят дислоцированные в Литве воинские части Литвы и других стран НАТО, ознакомятся с их деятельностью и структурой.

"Для меня большая честь принимать военных представителей НАТО в Литве. Я уверен, что после визита страны, представители которых посетили нас, еще яснее увидят картину безопасности и обороны Литвы", - сказал командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

В Рукле пройдут встречи с командованием и военнослужащими Сухопутных сил и контингентов боевой группы Батальона передовых сил НАТО, а также передового командного элемента 41-ой бригады Первой немецкой дивизии.
Военные представители НАТО – это офицеры, представляющие военачальников стран, несущие службу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Обязанности военного представителя Литвы в НАТО и ЕС в настоящее время исполняет генерал-майор Ремигиюс Балтренас.

Основная задача военного представителя Литвы в НАТО и ЕС – представлять командующего Литовской армией и военные интересы страны в военных комитетах НАТО и ЕС.

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