Литву посещают военные представители стран НАТО

В сообщении отмечается, что в ходе визита военные представители ознакомятся с ситуацией на восточном фланге НАТО, посетят дислоцированные в Литве воинские части Литвы и других стран НАТО, ознакомятся с их деятельностью и структурой.

"Для меня большая честь принимать военных представителей НАТО в Литве. Я уверен, что после визита страны, представители которых посетили нас, еще яснее увидят картину безопасности и обороны Литвы", - сказал командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

В Рукле пройдут встречи с командованием и военнослужащими Сухопутных сил и контингентов боевой группы Батальона передовых сил НАТО, а также передового командного элемента 41-ой бригады Первой немецкой дивизии.

Военные представители НАТО – это офицеры, представляющие военачальников стран, несущие службу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Обязанности военного представителя Литвы в НАТО и ЕС в настоящее время исполняет генерал-майор Ремигиюс Балтренас.