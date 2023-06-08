Литве разрешено присоединиться к делу "Украина против России" в связи с подозрениями в геноциде

Министерство указывает, что в этом случае Литва попытается доказать, что в юрисдикцию Международного суда входят споры о ненадлежащем применении Конвенции и безосновательных обвинениях в геноциде, сама Конвенция не может использоваться для оправдания военной агрессии против другого государства, а Россия должна взять на себя ответственность за безосновательные обвинения в адрес Украины и совершаемые на их основе военные преступления, преступления против человечности, геноцид, военную агрессию.

По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, Россия не может манипулировать международным правом и его документами для оправдания агрессии. В этом деле мы должны доказать, что Россия пренебрегает обязательствами международного права, игнорирует принципы демократии и верховенства закона, массово нарушает фундаментальные права людей.

"События последних дней в Коховке свидетельствуют о тои, что военная агрессия влечет за собой все более ужасные последствия, обрекая народ Украины на страдания. Поскольку решения этого суда обязательны для исполнения всеми членами ООН, очень важно, чтобы невыполнение этих решений могло рассматриваться Советом Безопасности ООН или Генеральной Ассамблеей, и чтобы ответственность России за нарушение международного права была констатирована", - говорит Э. Добровольска.

Намерение присоединиться к этому делу Международного суда ООН выразили 33 страны Европы и мира, а также ЕС, осуждающие военную агрессию России и совершаемые ею международные преступления, отмечается в сообщении.

При этом по просьбе Украины были применены временные меры защиты – указ о немедленном прекращении военных действий со стороны России или воинских частей, прямо или косвенно подконтрольных ей. Неисполнение этого судебного постановления является нарушением международного права.

Литва первой выступила с юридическими инициативами помощи Украине, чтобы правосудие не затягивалось.