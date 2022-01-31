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Литва запросит дополнительное время для уточнения доклада Международной организации гражданской авиации (ICAO) о принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, сообщил министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис.
Minske nutupdytas Ryanair lėktuvas
Minske nutupdytas Ryanair lėktuvas
© AFP / Scanpix

"С литовской стороны мы попросим дополнительное время для уточнения отчета, так как Польша готова предоставить дополнительную информацию, что было согласовано между правоохранительными органами Польши и правоохранительными органами Литвы. Это должно стать основой для изменения того, что в докладе трактуется как международное право", — заявил Скуодис журналистам в правительстве в понедельник утром.

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По его мнению, информация, полученная из Польши, является значимой и может повлиять на дальнейшее расследование инцидента.

"Она значительно может изменить выводы. Насколько мне известно, эта информация важна. Так как это информация следователей, то точнее прокомментировать не могу", — сказал министр.

По словам Скуодиса, на заседании ICAO будут подняты вопросы о несоответствии фактов о взрывном устройстве, зафиксированных в отчете.

"Объективные факты в отчете показывают, что самолет приземлился задолго до того, как были получены сообщения о взрывчатке из разных аэропортов. Другими словами, в Беларуси сначала принимались решения, а уже потом поступали угрозы о взрывчатых веществах", — сказал Скуодис.

Также будут рассмотрены и другие обстоятельства, связанные с эвакуацией пассажиров в аэропорту Минск.

Расследование ICAO было начато после того, как в прошлом году, 23 мая, самолет Ryanair со 126 пассажирами вылетел из Афин в Вильнюс и совершил принудительную посадку в Минске, где были задержаны блогер Роман Протасевич и его девушка, находившиеся на борту самолета. Во время инцидента в воздух был поднят истребитель.

Ryanair заявила, что белорусские авиадиспетчеры приказали пилотам авиакомпании посадить самолет из-за якобы находящейся на его борту бомбы. При осмотре самолета взрывчатых веществ обнаружено не было.

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