Литва закупит высокомобильные системы противовоздушной обороны малой дальности на сумму 147 млн евро

Согласно сообщению, опубликованному в понедельник, Агентство оборонных ресурсов подписало окончательные соглашения со шведской компанией Saab Dynamics на приобретение переносных ЗРК малой дальности RBS70 NG (MSHORAD).
„Эта передовая мобильная система значительно повысит возможности Вооруженных сил Литвы, обеспечивая защиту ключевых объектов и инфраструктуры“, - написал министр в соцсети X.
„MSHORAD предназначен для обеспечения защиты отдельных объектов, территорий и объектов критической инфраструктуры. Преимуществом этой системы является мобильность, поэтому это крайне необходимая система, которая значительно укрепит возможности Литовской армии“, - цитируется в сообщении министр обороны Лауринас Кащюнас.
Как указывает министерство, это приобретение усилит возможности вооруженных сил по противодействию атакам потенциального противника с воздуха. В системе используются ракеты Bolide с лазерным наведением, невосприимчивые к электромагнитным помехам.
Переносной ЗРК ближнего действия MSHORAD состоит из мобильных центров управления огнем, мобильных радаров Giraffe 1X и мобильных огневых установок RBS70 NG.
Поставка системы запланирована на 2025-2027 годы. Литовская армия получит его установленным на бронированные вездеходы JLTV.
В конце июня Кабинет министров принял решение выделить дополнительно 136 млн евро на ускорение закупок важного военного вооружения.
Из запланированной суммы 51 млн евро планируется направить на авансовые платежи за системы ПВО средней дальности, 45 млн евро – на переносные ЗРК малой дальности, а оставшиеся 40 млн евро – на боевые машины пехоты. Ассигнования на систему национальной обороны выделяются из средств, заимствованных от имени государства.
Как указал на прошлой неделе Л. Кащюнас, часть дополнительных 136 млн евро будет использована также на авансовый платеж за ЗРК малой дальности MSHORAD. Таким образом, по его словам, закупка состоится на три года раньше запланированного срока.