2024.09.04 11:56

Литва закупила современные бельгийские пулеметы за 5 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt

Агентство оборонных ресурсов при Министерстве национальной обороны (Минобороны) за 5 млн евро закупило современные бельгийские пулеметы FN MINIMI, которые будут переданы Добровольческим силам Охраны края Литовской армии и Службе охраны государственной границы (СОГГ).

По данным Минобороны, сделать это удалось раньше запланированного срока благодаря увеличению оборонного бюджета.

Сообщается, что контракт с бельгийским производителем оружия FN Herstal S.A. был подписан в начале прошлого года. Доставить пулеметы в Литву планируется до конца этого года.

По данным министерства, пулеметы FN MINIMI современнее и легче систем KSP-58, FN MAG, MG3, стоящих на вооружении в Литовской армии, и для их обслуживания достаточно одного военнослужащего.

По данным Минобороны, увеличение расходов на национальную оборону позволяет ускорить приобретение беспилотников, противодронных систем и вооружения, а также обновить существующие мобильные системы ПВО и закупить новые.

Как сообщили в Минобороны, в этом году расходы на оборону составят 3,2 проц. ВВП Литвы.

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