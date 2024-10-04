2024.10.04 11:51

Литва закупает дополнительные системы ПВО: подписаны два контракта на закупку MSHORAD и NASAMS

 
ru.DELFI.lt
ELTA
ЗРК MSHORAD
ЗРК MSHORAD
ФОТО: kam.lt

На этой неделе Министерство национальной обороны (Минобороны) подписало два очередных контракта на закупку систем ПВО – Литва закупает еще одну систему малой дальности MSHORAD и третью систему NASAMS.

„По поводу дополнительного финансирования обороны, которого нам удалось добиться в этом году, мы подписали на этой неделе два контракта на две системы ПВО — систему малой и средней дальности. Мы ускорили эти закупки в некоторых случаях на семь лет“, – заявил министр Лауринас Кащюнас на пресс-конференции в пятницу.

По словам министра, очередной контракт с норвежской компанией Kongsberg Defense & Aerospace позволит усилить военный потенциал Литвы третьей системой NASAMS.

„На этой неделе мы связались по поводу закупки третьей батареи. Эту закупку удалось ускорить на целых семь лет“, – заявил Л. Кащюнас.

„Теперь у нас будет по сути три полных батареи. Что, несомненно, позволяет нам очень серьезно продвинуться в реализации целой системы ПВО“, – добавил он.

Также был подписан контракт со шведским производителем Saab на закупку ЗРК малой дальности MSHORAD.

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