Литва закупает дополнительные системы ПВО: подписаны два контракта на закупку MSHORAD и NASAMS

„По поводу дополнительного финансирования обороны, которого нам удалось добиться в этом году, мы подписали на этой неделе два контракта на две системы ПВО — систему малой и средней дальности. Мы ускорили эти закупки в некоторых случаях на семь лет“, – заявил министр Лауринас Кащюнас на пресс-конференции в пятницу.
По словам министра, очередной контракт с норвежской компанией Kongsberg Defense & Aerospace позволит усилить военный потенциал Литвы третьей системой NASAMS.
„На этой неделе мы связались по поводу закупки третьей батареи. Эту закупку удалось ускорить на целых семь лет“, – заявил Л. Кащюнас.
„Теперь у нас будет по сути три полных батареи. Что, несомненно, позволяет нам очень серьезно продвинуться в реализации целой системы ПВО“, – добавил он.
Также был подписан контракт со шведским производителем Saab на закупку ЗРК малой дальности MSHORAD.