Литва заключила с США договор на закупку реактивных систем залпового огня HIMARS

Предварительная стоимость договора составляет около 495 млн. долларов США. Контракт будет выполнять американская компания "Lockheed Martin". Закупаемые реактивные системы залпового огня совместимы с другими технологиями, используемыми Литовской армией, поэтому их будет проще интегрировать в существующие оборонные планы и тем самым повышать сдерживание.

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"(...) Сейчас мы начинаем говорить о сотрудничестве с США по интеграции HIMARS – обучении персонала, техническом обслуживании. Очень важно, что HIMARS покупают все страны Балтии. Мы активно сотрудничали и будем сотрудничать с Эстонией и Латвией в развитии этого потенциала и повышении безопасности всего региона. Первые поставки HIMARS запланированы на 2025 год", - сказал А. Анушаускас.

Согласно договору на приобретение HIMARS, для Литовской армии будет закуплено 8 пусковых установок с боевыми и учебными боеприпасами, которые будут состоять из комплектов управляемых ракет разных типов и боевых характеристик, в том числе систем ATACMS с эффективной дальностью 300 км. В то же время будет закуплено учебное оборудование и оборудование, необходимое для обслуживания систем HIMARS, обучения персонала и услуг по установке и интеграции систем в сеть противоракетной обороны НАТО большой дальности, отмечается в сообщении.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил литовскому министру приверженность укреплению безопасности Литвы путем постоянного размещения в стране американских солдат и поблагодарил принимающую страну за поддержку союзных сил.

В ходе встречи Л. Остин много внимания уделил Украине: он подчеркнул, что американцы твердо привержены поддержке страны, которая сопротивляется российской агрессии и отстаивает свое право на существование. Министр обороны выразил благодарность Литве за постоянную военную поддержку Украины и обучение украинских солдат. Он также похвалил Литву за увеличение расходов на оборону и инвестиции в новые возможности, говорится в сообщении.

В ходе своего визита в Вашингтон министр А. Анушаускас также встретился с председателем Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе и членом Комитета по вооруженным силам Сената США Роджером Уикером, а также поблагодарил его за приверженность обороне Балтийского региона.

"Военное присутствие США в Литве и других странах Балтии остается одним из важнейших элементов сдерживания России. Я рад решению США сохранить непрерывное присутствие американских солдат в Литве. Мы сами продолжаем инвестировать и улучшать инфраструктуру, необходимую для прибытия и присутствия сил США, и готовы предоставить все необходимые условия для обеспечения готовности солдат", - сказал А. Анушаускас.

Ожидается, что в пятницу в Пентагоне министр также встретится с заместителем министра обороны США по разведке и безопасности Рональдом С. Моултри и министром Сухопутных войск Кристин Вормут, с которыми обсудит значительную поддержку США в развитии военных возможностей Литовской армии.