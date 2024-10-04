Литва: за первые четыре дня работы Оборонного фонда, граждане пожертвовали более 16 000 евро

„Добровольная поддержка Оборонного фонда зависит от многих аспектов, в том числе от информационной кампании, которая еще не началась. Я бы сказала, что существенный эффект от нашего соглашения мы увидим уже в 2025 году, когда в полном объеме заработает информационная кампания и оборонные облигации, и в то же время будут действовать налоговые поступления“, – сказала Г. Скайсте.