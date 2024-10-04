Литва: за первые четыре дня работы Оборонного фонда, граждане пожертвовали более 16 000 евро

„Основной доход Оборонного фонда поступает от нашего соглашения о налоговых изменениях, (...) чтобы можно было финансировать 3 проц. валового внутреннего продукта на национальную оборону. Было решено, что то, что превысит 3 проц. требуемого в отдельные годы, может быть профинансировано за счет таких средств, как оказание поддержки, выпуск оборонных облигаций „, – заявила журналистам в пятницу Г. Скайсте.
С 1 октября после запуска онлайн-системы добровольных взносов в Оборонный фонд, по итогам пятницы общая сумма пожертвований граждан составила почти 16,2 тыс. евро. Оценивая активность населения, министр финансов подчеркнула, что эти цифры будут расти за счет еще не начатой информационной кампании.
„Добровольная поддержка Оборонного фонда зависит от многих аспектов, в том числе от информационной кампании, которая еще не началась. Я бы сказала, что существенный эффект от нашего соглашения мы увидим уже в 2025 году, когда в полном объеме заработает информационная кампания и оборонные облигации, и в то же время будут действовать налоговые поступления“, – сказала Г. Скайсте.
По ее сведениям, над подготовкой такой кампании работает Министерство национальной обороны (Минобороны).
Ставка в размере 2 проц. по оборонным облигациям установлена законом
10 октября с появлением возможности для населения приобрести оборонные облигации под 2 проц. годовых и с учетом критики слишком низкой рентабельности таких инвестиций, министр финансов призывает к разделению инвестиционных целей.
„Для людей, желающих инвестировать с высокой рентабельностью, в мире существует множество инструментов, с помощью которых они могут реализовать свои желания получить более высокую рентабельность. Между тем, этот инструмент создан для того, чтобы люди, желающие внести свой вклад в защиту государства, могли давать государству взаймы дешевле, чем государство занимает на рынках“, – сказала Г. Скайсте, ссылаясь на комментарии некоторых граждан.
По ее словам, в ходе рассмотрения проекта об Оборонном фонде в Сейме также был принят Закон о госдолге, согласно которому предусмотренные проценты по оборонным облигациям ограничиваются 2 проц.