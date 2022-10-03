aA
Литва высылает из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя по причине действий и заявлений дипломата, не согласующихся с дипломатическим статусом, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.
Литва высылает из страны временного поверенного в делах России
© DELFI

С.Рябоконь объявлен нежелательным лицом в Литве и должен покинуть страну в течение пяти дней.

"Это решение Литвы принято с учетом предоставленной компетентными органами информации, которая обосновывает тот факт, что недавние действия и заявления Рябоконя несовместимы со статусом дипломата, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела принимающего государства и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях", — говорится в сообщении.

Статьи по теме:
Глава МИД Литвы: не Вильнюс, а Москва должна найти способы оплатить услуги калининградского транзита
Глава МИД Литвы по поводу ноты: Россия хочет создать "впечатление давления"

Представителю посольства России в Литве также заявлен решительный протест против аннексии Москвой четырех оккупированных регионов Украины - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Решение о высылке Рябоконя означает, что России придется назначить нового главу посольства в Литве.

Временный поверенный в делах возглавляет дипмиссию с апреля, когда Литва в ответ на массовые убийства, учиненные Москвой в киевском пригороде Буче, понизила дипломатические отношения с Россией, выслала посла Алексея Исакова и отозвала своего посла Эйтвидаса Баярунаса из Москвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

МИД Литвы получил и рассматривает ноту РФ о расчетах за калининградский транзит

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы сообщило в...

TOP новостей

Российский бизнес должен участвовать в мобилизации своих работников, что будут делать оставшиеся в России литовские компании

Российский бизнес должен участвовать в мобилизации...

Эфир Delfi: от Лимана к Херсону и сюрпризы выборов в Латвии

О ходе успешного наступления Вооруженных сил Украины...

Valdžia apsisprendė dėl išmokų pensininkams. Piniginė, eurai

Почему пенсии в Литве такие маленькие: чем больше зарабатываешь, тем меньшую часть зарплаты получаешь

Система социального страхования в Литве выгодна для...

Rusai bėga nuo mobilizacijos, Rusijos ir Sakartvelo pasienyje savanoriai dalina maistą ir vandenį Telegram nuotr.

Две трети жителей Литвы за то, чтобы не впускать россиян

Почти две трети населения Литвы одобряют решение...

Украинская школа в Клайпеде и Вильнюсе открылась без разрешения властей

Филиал Международной школы Украины в Клайпеде ,...