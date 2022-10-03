Литва высылает из страны временного поверенного в делах России

С.Рябоконь объявлен нежелательным лицом в Литве и должен покинуть страну в течение пяти дней.
"Это решение Литвы принято с учетом предоставленной компетентными органами информации, которая обосновывает тот факт, что недавние действия и заявления Рябоконя несовместимы со статусом дипломата, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела принимающего государства и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях", — говорится в сообщении.
Представителю посольства России в Литве также заявлен решительный протест против аннексии Москвой четырех оккупированных регионов Украины - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Решение о высылке Рябоконя означает, что России придется назначить нового главу посольства в Литве.
Временный поверенный в делах возглавляет дипмиссию с апреля, когда Литва в ответ на массовые убийства, учиненные Москвой в киевском пригороде Буче, понизила дипломатические отношения с Россией, выслала посла Алексея Исакова и отозвала своего посла Эйтвидаса Баярунаса из Москвы.
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