Литва выразила решительный протест представителю посольства России в связи с террористическими атаками против Украины

В протесте отмечается, что ракеты и бомбы, падающие на учебные заведения, больницы и дома мирных жителей, демонстрируют отчаяние России, полное пренебрежение к человеческим жизням и игнорирование любых правил войны.

Также в протесте напомнили, что юридическая ответственность ждет не только непосредственных исполнителей российских военных преступлений, но и тех, кто несет ответственность за планирование и осуществление военной агрессии России против Украины.