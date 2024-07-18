2024.07.18 10:56

Литва выходит из конвенции о запрете кассетных боеприпасов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Литва выходит из конвенции о запрете кассетных боеприпасов
Литва выходит из конвенции о запрете кассетных боеприпасов
ФОТО: Apx.org.ua | Shutterstock

В четверг Сейм принял решение денонсировать Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую их применение.

После выхода Литвы из этого международного соглашения больше не остается ограничений на закупку, накопление, а в случае войны и применение кассетных боеприпасов.

Выход из конвенции поддержали 103 члена Сейма, против проголосовал один депутат, четверо воздержались.

Один из инициаторов вопроса, министр обороны Лауринас Кащюнас, утверждает, что к выходу из конвенции побудило изменение геополитической ситуации.

„Такие конвенции весомы, когда все страны их придерживаются. В данном случае проблема в том, что Российская Федерация, осуществляющая агрессию против Украины и имеющая империалистические амбиции, не следует этим правилам“, - заявил Л. Кащюнас на заседании Сейма.

„Тогда, когда мы ратифицировали эту конвенцию и присоединились к ней, была другая эпоха. Теперь все гораздо сложнее. Поэтому было бы очень неправильно, если бы государство, готовясь к своей обороне, сразу сказало, какие мощности оно не будет использовать для своей обороны“, - отметил министр обороны.

Л. Кащюнас также заверил, что современные кассетные боеприпасы гораздо безопаснее, последствия, которые они вызывают, можно контролировать.

Дискуссии о выходе Литвы из подписанной в Осло конвенции, запрещающей применение кассетных боеприпасов, возникли летом прошлого года, когда тогдашний министр обороны Арвидас Анушаускас выразил такое ожидание. Минобороны призвало к переоценке положений этого международного документа по соображениям национальной безопасности.

Литва ратифицировала Конвенцию по кассетным боеприпасам в 2010 году.

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