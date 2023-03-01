Литва выделяет 100 000 евро Международному уголовному суду - на расследование преступлений России в Украине

Принимая во внимание длящуюся уже год военную агрессию в Украине и работу МУС в условиях активных боевых действий, сбор доказательств и свидетельских показаний в зонах боевых действий, отправку мобильных следственных групп в зоны боевых действий, а также растущую потребностью в немедленной защите и переселении свидетелей, необходимо обеспечить максимальную работоспособность этого суда и выделить постоянное финансирование.

"(...) Украина нуждается не только в вооружении, гуманитарной помощи, но также важно предпринять все возможные меры для торжества справедливости над безнаказанностью, установить виновников военных преступлений и преступлений против человечности, не дожидаясь окончания войны", — говорит министр юстиции Эвелина Добровольска.

По мнению Э. Добровольской, для эффективного расследования военных преступлений и преступлений против человечности необходимо не только знать потребности Международного уголовного суда, но и совместно с партнерами незамедлительно реагировать на них с надеждой, что расследование преступлений в Украине будет проводиться как можно быстрее.

21-я Ассамблея государств-членов Римского статута, состоявшаяся в Гааге в декабре прошлого года, утвердила бюджет МУС на 2023 год, которого недостаточно для финансирования всех расследований и судебных процессов, проводимых этим судом.

На конференции министров юстиции европейских стран "Содействие Международному уголовному суду и его расследованию ситуации в Украине", которая пройдет в 20 марта этого года Лондоне, планируется обсудить вопросы, касающиеся мер государственной поддержки МУС, в том числе обеспечение деятельности постоянно действующего центра расследований в Киеве и развитие фонда помощи жертвам преступлений.

Напомним, что Литва была первой страной в мире, которая обратилась в МУС и инициировала "Гаагский процесс" в соответствии с Римским статутом. Сплоченность стран и их стремление привлечь российский режим к ответственности за военные преступления и преступления перед человечностью – беспрецедентны.

Понимая масштаб и сложность расследования, Литва и в 2022 году выделила МУС дополнительные 100 000 евро, а также направила национального эксперта-следователя в группу по расследованию ситуации в Украине. Этому примеру последовали 26 стран, которые также выделили этому суду дополнительное финансирование и человеческие ресурсы.