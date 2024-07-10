2024.07.10 14:39

Литва выделяет 1 млн евро на восстановление Киевской детской больницы "Охматдет"

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Rusijos atakos Kyjive pasekmės
Rusijos atakos Kyjive pasekmės
ФОТО: Gleb Garanich | Reuters / Scanpix

В среду правительство приняло решение выделить 1 млн евро на восстановление киевской больницы „Охматдет“.

Как указывает правительство, детская больница серьезно пострадала во время массовой ракетной атаки России 8 июля по Киеву, Днепру, Славянску, Кривому Рогу и Краматорску.

Сообщается, что в результате атаки погибли по меньшей мере 43 человека, более 100 получили ранения, была разрушена гражданская инфраструктура городов, повреждены жилые дома и т. д.

Ежегодно в крупнейшем детском медицинском центре Украины – больнице „Охматдет“ проводится около 7000 сложных операций, диагностируются и лечатся гематологические заболевания, лечение проходят онкобольные дети, проводятся трансплантации костного мозга.

В результате российской атаки были повреждены здания больницы, в том числе новейшее, построенное в 2020 году, в котором было установлено современное медицинское оборудование.

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