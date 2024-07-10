Литва выделяет 1 млн евро на восстановление Киевской детской больницы "Охматдет"

Как указывает правительство, детская больница серьезно пострадала во время массовой ракетной атаки России 8 июля по Киеву, Днепру, Славянску, Кривому Рогу и Краматорску.

Сообщается, что в результате атаки погибли по меньшей мере 43 человека, более 100 получили ранения, была разрушена гражданская инфраструктура городов, повреждены жилые дома и т. д.

Ежегодно в крупнейшем детском медицинском центре Украины – больнице „Охматдет“ проводится около 7000 сложных операций, диагностируются и лечатся гематологические заболевания, лечение проходят онкобольные дети, проводятся трансплантации костного мозга.