Литва выделит Украине дополнительные 10 млн евро на восстановительные работы

"Мы должны продолжать и ускорять военную, гуманитарную и финансовую помощь, чтобы Украина скорее выиграла эту войну. Объемы двусторонней помощи Литвы Украине и поддержки беженцев из Украины в нашей стране превышает полмиллиарда евро. Литва переведет дополнительные 10 млн евро в Национальный банк Украины для проведения неотложных восстановительных работ. Литва будет поддерживать Украину до вашей и нашей победы! И после нее", - сказала премьер Шимоните на Конференции по вопросам реформ в Украине во вторник.
По ее словам, наиболее правильным и справедливым способом сбора финансирования на восстановление Украины была бы конфискация и использование замороженных санкциями российских активов.
"Мы не можем воскресить людей, убитых Россией, но у нас есть реальный шанс заставить агрессоров выплатить репарации. Хотя бы потому что эти деньги хранятся в наших банках и пришвартованы к нашим причалам, - цитирует премьер-министра пресс-служба правительства. – Я призываю Европейский союз и все страны, не входящие в ЕС, которые ввели санкции, создать правовой механизм конфискации активов и сделать санкции действительно эффективными".
Премьер-министр Литвы также обратила внимание, что Украина, защищаясь от России, не откладывала реформы, а ускорила их реализацию, чтобы построить Украину, которая будет еще лучше.
Она отметила, что теперь очередь друзей и партнеров Украины доказывать, что можно быстро перейти от дискуссий к совместной работе.
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