Литва выделит Украине 1 млн евро на решение социальных последствий войны

"Литва всегда активно поддерживала членство Украины в этом банке, а Банк развития Совета Европы в Украине будет уделять особое внимание направлениям социальной и медицинской инфраструктуры, а также доступному жилью. Именно здесь Литва будет наиболее активно сотрудничать с Банком развития Совета Европы", - заявила Г. Скайсте.

"Банк и Литва объединяют усилия, чтобы помочь Украине, поддерживая народ Украины, борющийся за свою свободу во время этого немотивированного вторжения", - отметил на пресс-конференции К. Монтичелли.