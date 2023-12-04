Литва выделит Украине 1 млн евро на решение социальных последствий войны

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: AFP / Scanpix

В понедельник министр финансов Гинтаре Скайсте и управляющий Банком развития Совета Европы (БРСЕ) Карло Монтичелли подписали соглашение о вкладе Литвы в Фонд солидарности с Украиной БРСЕ для восстановления Украины. Литва выделяет Украине 2 млн евро на решение социальных последствий войны, из которых 1 млн евро – в Фонд солидарности с Украиной.

"Литва всегда активно поддерживала членство Украины в этом банке, а Банк развития Совета Европы в Украине будет уделять особое внимание направлениям социальной и медицинской инфраструктуры, а также доступному жилью. Именно здесь Литва будет наиболее активно сотрудничать с Банком развития Совета Европы", - заявила Г. Скайсте.

"Банк и Литва объединяют усилия, чтобы помочь Украине, поддерживая народ Украины, борющийся за свою свободу во время этого немотивированного вторжения", - отметил на пресс-конференции К. Монтичелли.

В начале ноября на заседании правительства была одобрена дальнейшая поддержка Литвой Украины через инструменты международных финансовых институтов: по 1 млн евро будет выделено фонду Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Фонду солидарности с Украиной БРСЕ, который поддерживает социальные проекты.

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Источник
ru.DELFI.lt
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