Литва выделила Украине 2 млн евро на устранение социальных последствий войны

"Литва неустанно поддерживает Украину и ее народ и вносит свой вклад в различные инициативы через инструменты Европейского союза и международных финансовых учреждений. Сила Украины – в ее народе и его решимости бороться с агрессором, поэтому важно обеспечить поддержку не только украинского бюджета для сохранения экономической стабильности, но не менее важно сосредоточиться на социальных последствиях войны и обеспечить основные потребности внутренне перемещенных лиц, расширить возможности трудоустройства лиц, пострадавших от войны. (...)", – говорит министр финансов Гинтаре Скайсте.