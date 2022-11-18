Литва выделила 5 млн евро помощи Украине на восстановление энергообъектов

Министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что Россия сознательно разрушает энергетическую инфраструктуру Украины.
"По нашим данным, 40% инфраструктуры повреждено — это более 400 критических объектов по всей Украине", — цитируются в сообщении слова Крейвиса.
По его словам, Литва — одна из немногих стран, где еще можно найти российское оборудование, используемое в Украине.
Согласно сообщению, с начала войны в Украине литовские энергетические компании передали стране 12 генераторов различной мощности, более 130 тонн топлива, пену для пожаротушения. Кроме того, в ближайшее время ожидается передача еще 250 трансформаторов и 160 генераторов.
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