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Литва уже предоставила помощь в размере 3 млн евро на восстановление разрушенной Россией энергетической инфраструктуры Украины, а вскоре будут предоставлены еще 2 млн евро в ближайшее время, сообщило в пятницу министерство энергетики Литвы.
Литва выделила 5 млн евро помощи Украине на восстановление энергообъектов
© Skaitytoj nuotr.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что Россия сознательно разрушает энергетическую инфраструктуру Украины.

"По нашим данным, 40% инфраструктуры повреждено — это более 400 критических объектов по всей Украине", — цитируются в сообщении слова Крейвиса.

По его словам, Литва — одна из немногих стран, где еще можно найти российское оборудование, используемое в Украине.

Согласно сообщению, с начала войны в Украине литовские энергетические компании передали стране 12 генераторов различной мощности, более 130 тонн топлива, пену для пожаротушения. Кроме того, в ближайшее время ожидается передача еще 250 трансформаторов и 160 генераторов.

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