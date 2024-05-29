2024.05.29 10:28

Литва выделила 13,5 млн евро на закупку радаров для Украины

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Министр обороны Лауринас Кащюнас
Министр обороны Лауринас Кащюнас
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В среду правительство приняло решение о выделении 13,5 млн евро на закупку радаров для Украины, говорит министр обороны Лауринас Кащюнас.

„Отвечая на нужды Украины, (...) мы сегодня приняли официальное решение – правительство выделило дополнительно 13,5 млн на закупку радаров, что, без сомнения, укрепит систему оповещения в Украине“, – заявил журналистам Л. Кащюнас после заседания правительства.

„И мы таким образом присоединяемся к коалиции по ПВО, инициированной Германией“, – добавил он.

По словам министра, Литва в этом году намерена приобрести четыре радара для Украины.

„Цель в этом году — четыре. Они усилят оповещение, визуальное предупреждение, а затем и возможность уничтожения всех воздушных объектов“, – сказал Л. Кащюнас.

„Затем мы продолжим закупку этих радаров, потому что это нужно Украине, они сами озвучили потребность“, – добавил он.

По данным Минобороны, Литва передала воюющей стране РЛС дальнего обнаружения советского типа П-18, системы Stinger, пусковые установки NASAMS, морские радары, зенитные орудия L-70 с боекомплектом, вертолеты Ми-8 и другое оборудование.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии