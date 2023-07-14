Литва выделила 10 млн евро в новый Украинский фонд

Новый фонд EU4U Европейского инвестиционного банка будет способствовать быстрому увеличению поддержки критически важных потребностей Украины в восстановлении инфраструктуры и поддерживать экономику страны. Литва выделяет в этот фонд 10 млн евро.
"Литва решительно осуждает жестокую российскую войну против Украины, занимая твердую позицию солидарности с украинским народом. Поздравляем с созданием фонда EU4U, в который выделим 10 млн евро. Этот инструмент позволит Европейскому инвестиционному банку продолжать финансирование срочных проектов по восстановлению инфраструктуры и поддерживать устойчивость украинской экономики", – отметила Г. Скайсте.
"Учитывая огромные потребности Украины, международное сообщество чувствует себя финансово обязанным предоставлять дополнительную поддержку для неотложных нужд и восстановления. Я очень благодарен государствам-членам ЕС, которые уже приняли обязательства перед фондом EU4U ЕИБ, а также всем тем, кто сегодня выразил свою поддержку.
Текущие и будущие обязательства поддержат как экономику Украины, так и усиленное сопротивление российскому вторжению. Сегодняшняя поддержка также поможет проложить стране путь к ее членству в ЕС. Мы восстанавливали города и раньше, поэтому, в знак солидарности с Украиной, нашими коллегами из ЕС и международными партнерами, мы снова их восстановим", – отметил президент ЕИБ Вернер Хойер.
"Украина нуждается в срочной международной поддержке для финансирования быстрого восстановления. В частности, в качестве приоритетов мы определили энергетику, жилищное строительство, важнейшую социальную инфраструктуру и частный сектор. В процессе восстановления объектов критической инфраструктуры мы рассчитываем на помощь ЕИБ и его акционеров — стран-членов ЕС. Мы благодарны нашим партнерам за быструю и своевременную помощь в военное время", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Страны, выразившие желание примкнуть к фонду,: Франция (100 млн евро), Ирландия (7 млн евро), Италия (100 млн евро, апрельское заявление), Латвия (7 млн евро), Литва (10 млн евро) , Люксембург (1,3 млн евро), Польша (25 млн евро), Словакия (5 млн евро), Испания (до 70 млн евро), Нидерланды (52 млн евро). Кроме того, Бельгия, Хорватия, Кипр, Дания, Эстония и Греция выразили свою поддержку и заявили о своем намерение внести вклад в деятельность фонда, однако конкретные суммы будут определены в будущем. Ожидается, что будущие обязательства будут способствовать росту размера фонда.