Литва выделила 10 млн евро в новый Украинский фонд

Новый фонд EU4U Европейского инвестиционного банка будет способствовать быстрому увеличению поддержки критически важных потребностей Украины в восстановлении инфраструктуры и поддерживать экономику страны. Литва выделяет в этот фонд 10 млн евро.

"Литва решительно осуждает жестокую российскую войну против Украины, занимая твердую позицию солидарности с украинским народом. Поздравляем с созданием фонда EU4U, в который выделим 10 млн евро. Этот инструмент позволит Европейскому инвестиционному банку продолжать финансирование срочных проектов по восстановлению инфраструктуры и поддерживать устойчивость украинской экономики", – отметила Г. Скайсте.

"Учитывая огромные потребности Украины, международное сообщество чувствует себя финансово обязанным предоставлять дополнительную поддержку для неотложных нужд и восстановления. Я очень благодарен государствам-членам ЕС, которые уже приняли обязательства перед фондом EU4U ЕИБ, а также всем тем, кто сегодня выразил свою поддержку.