Литва вводит санкции против российского пропагандиста Шейнина

Санкции применены к недвижимому имуществу, находящемуся в Литве и принадлежащему Шейнину и его супруге – в отношении квартиры более 100 кв.м. метров площади в курортной Паланге, стоимость которой по данным массовой оценки 2014 года составила почти 60 тыс. евро. По данным СРФП, текущая стоимость, вероятно, будет значительно выше.

СРФП обратилась в Реестровый центр для дальнейших действий - найденная недвижимость «заморожена».

Шейнин работал одним из руководителей Государственной дирекции общественно-журналистских программ Первого канала России. В настоящее время он ведет ток-шоу на этом телевидении.

Президент России Владимир Путин вручил благодарность Шейнину за его работу в СМИ.

Помимо Шейнина, в Литве финансовые санкции, связанные с Россией, применяются к двум юридическим лицам, включенным в санкционный список, а также к восьми юридическим и четырем физическим лицам на основании связей через права владения или контроля.

СРФП напоминает, что в связи с финансовыми санкциями ЕС, примененными в Литве в отношении России, сумма «замороженных» средств составляет более 10,8 млн. евро , 3,4 миллиона долларов США (3,07 млн евро) и более 645 тыс. российских рублей (около 7 тысяч евро).

В Литве также применяются финансовые санкции, связанные с Беларусью. Санкции распространяются на четыре юридических и одно физическое лицо. Общая сумма «замороженных» средств составляет более 46 тысяч. евро.