Литва вручила российским дипломатам ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства

По данным министерства, инцидент произошел вечером 30 июня, когда самолет российской авиакомпании „Победа“, следовавший из аэропорта Внуково в Москве в аэропорт Храбров в Калининградской области России, незаконно вошел в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем и пробыл там около минуты.
В связи с данным инцидентом МИД выразил протест представителям посольства России и потребовал от ответственных российских ведомств как можно скорее дать разъяснения и принять все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
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