Литва вручила российским дипломатам ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства

По данным министерства, инцидент произошел вечером 30 июня, когда самолет российской авиакомпании „Победа“, следовавший из аэропорта Внуково в Москве в аэропорт Храбров в Калининградской области России, незаконно вошел в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем и пробыл там около минуты.