Литва вручила России ноту из-за нарушения воздушного пространства страны

Литва требует, чтобы Россия предоставила объяснения относительно этого инцидента и приняла все необходимые меры, чтобы в будущем подобные инциденты не повторились", - говорится в сообщении министерства.

Что произошло

Инцидент произошел во вторник утром, он связывается с проходящими в Балтийском море учениями союзников, подтвердили BNS Министерство обороны и Вооруженные силы (ВС).

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"Вчера, примерно в 9.45, два российских военных самолета предположительно нарушили воздушное пространство Литвы над территориальными водами в Балтийском море", - сказал в среду BNS представитель ВС, майор Гинтаутас Цюнис.

"Вероятно, это были два Су-24", - добавил он.

Впоследствии литовские должностные лица подтвердили факт нарушения воздушного пространства.

Министр обороны Арвидас Анушаускас связывает действия России с проходящими на Балтике международными учениями BALTOPS, которые организованы США.

"Поскольку в этом регионе проходят учения BALTOPS, мне представляется, что они проявляют интерес к этой области", - сказал BNS министр.

По его словам, обычно при повышении военной активности союзников в Балтийском море Россия также увеличивает обороты.

"Однако эту активность можно осуществлять разными способами, - сказал А. Анушаускас. - Если это военная активность при наблюдении за проводимыми другой страной учениями, то ничего особенного в этом нет, самолеты наблюдают за самолетами, корабли - за кораблями.

Но с Россией иногда бывает такая ситуация, что они используют проходящие у нас учения для агрессивных действий, например, имитируя атаку на какой-нибудь корабль союзников, выполняя агрессивные полеты и тому подобное", - добавил он.

Премьер Ингрида Шимоните сказала, что Литва хотела бы избежать нарушений воздушного пространства Россией.

"Этих (столкновений) лоб в лоб хотелось бы избежать и, очевидно, что безопасности региона такие дела не способствуют, но, видимо, такова цель", - сказала премьер-министр BNS после заседания правительства.

Проходящие с начала июня учения BALTOPS завершатся в пятницу. В них задействовано около 4 тыс. военных, 40 кораблей и 60 самолетов из 18 стран.