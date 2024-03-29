Литва вручила ноту протеста Беларуси из-за высказываний Лукашенко

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
ФОТО: telegram

В пятницу в Министерство иностранных дел (МИД) был вызван временный поверенный в делах Беларуси в Литве Ярослав Хмыль.

Белорусскому дипломату был выражен решительный протест в связи с обнародованными во вторник беседами Александра Лукашенко с командующими белорусскими войсками.

По данным МИД, в беседах нелегитимный президент Беларуси высказывал необоснованные упреки в якобы военной угрозе для Беларуси со стороны Литвы и домыслы относительно незащищенности "Сувалкского коридора", а также поручил привести белорусскую армию в готовность к возможному противостоянию со странами Балтии и Польшей.

"Подобные заявления могут быть расценены как дальнейшая эскалация агрессивной внешней политики белорусских властей, что является совершенно неприемлемым", – говорится в пресс-релизе ведомства.

Министерство потребовало от Беларуси немедленно предоставить официальное объяснение заявлений А. Лукашенко и в очередной раз напомнило, что Литва примет все возможные меры для обеспечения собственной безопасности, суверенитета и территориальной целостности.

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