Литва вручила ноту протеста Беларуси из-за высказываний Лукашенко

Белорусскому дипломату был выражен решительный протест в связи с обнародованными во вторник беседами Александра Лукашенко с командующими белорусскими войсками.

По данным МИД, в беседах нелегитимный президент Беларуси высказывал необоснованные упреки в якобы военной угрозе для Беларуси со стороны Литвы и домыслы относительно незащищенности "Сувалкского коридора", а также поручил привести белорусскую армию в готовность к возможному противостоянию со странами Балтии и Польшей.

"Подобные заявления могут быть расценены как дальнейшая эскалация агрессивной внешней политики белорусских властей, что является совершенно неприемлемым", – говорится в пресс-релизе ведомства.