Литва вручила Беларуси ноту с требованием приостановить работу АЭС

После того как появилась информация о том, что соседняя Беларусь приступила к энергетическому пуску второго блока АЭС и доводит его мощность до 100 процентов, министерство призывает Беларусь не эксплуатировать второй блок до тех пор, пока не будут решены выявленные проблемы безопасности и не будут строго соблюдаться международные требования ядерной безопасности и экологические стандарты и требования.