Литва вручила Беларуси ноту из-за непрекращающихся случаев нарушения госграницы

Министерство иностранных дел (МИД) сообщило, что в среду был вызван представитель посольства Беларуси, и ему была вручена дипломатическая нота, в которой выражался протест из-за упомянутых непрекращающихся нарушений госграницы.
Нота вручена из-за нарушения границы в Друскининкайском самоуправлении, на подконтрольной Друскининкайской пограничной заставе Варенского пограничного отряда Службы охраны госграницы территории, когда белорусский пограничник подошел к литовскому пограничному столбу.
"МИД требует, чтобы Беларусь как можно скорее предоставила разъяснения по поводу произошедшего инцидента и приняла необходимые меры, чтобы в будущем подобное не повторилось", - говорится в сообщении МИД.
Во время встречи также было выражено осуждение по поводу организации потока нелегальной миграции с территории Беларуси, продолжающихся репрессий против гражданского общества, а также высказался призыв отпустить всех политзаключенных и других незаконно задержанных людей.
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