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На прошедших в Нью-Йорке выборах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Литвы была избрана в Совет по правам человека ООН на период c 2022 по 2024 г., сообщило в четверг Министерство иностранных дел.
Jungtinės Tautos
Jungtinės Tautos
© Shutterstock

Ведомство отметило, что за членство Литвы выступили 178 стран ООН.

До сих пор Литва осуществляла свою деятельность в Совете как наблюдатель, а с 1 января 2022 года впервые за три года станет полноправным членом.

Как отмечает президент Литвы Гитанас Науседа, это будет прекрасная возможность для Литвы продемонстрировать лидерство в сфере прав человека.

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"Совет по правам человека ООН вдохновляет нас на защиту прав человека, идентификацию уязвимых мест и поиск решений. Литва готова использовать свой международный опыт в сфере прав человека и присоединиться к сообществу Совета по правам человека ООН как полноправный член", – сказал он.

МИД сообщило, что приоритетами Литвы на период членства является исключительно внимание к защите прав детей и людей с недугами, безопасность правозащитников, обеспечение прав человека в зонах конфликтов и своевременное реагирование на нарушения прав человека.

Кроме того, будет продолжаться активная деятельность по защите прав женщин и девушек, свободы слова, мирных собраний и ассоциаций, безопасности журналистов, свободы религии и вероисповедения.

Совет по правам человека ООН, учрежденный Генассамбелей ООН в 2006 году, является правозащитным ведомством ООН, в который входят 47 государств-членов.

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