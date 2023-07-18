Литва в вопросе членства Украины не осталась одна

"Удалось найти консенсус, указывающий на определенные практические шаги, которые Украина должна предпринять на пути к членству в НАТО. Это не плохой результат, это хороший результат. Мы должны радоваться этому, а не посыпать голову пеплом", - сказала А. Скайсгирите Žinių radijas и добавила, что по вопросу Украины Литва активно работала с членами НАТО, которые придерживались аналогичной позиции.

"Литва шла со странами-единомышленниками. Поэтому нельзя сказать, что Литва была одна с самого начала. Нет. Аналогично думают все страны восточного фланга. Особенно страны Балтии и Польша. Мы держались вместе и очень много сделали для Украины, для ее упоминания в коммюнике", - сказала советник.

"Позже, когда стали проявляться другие позиции некоторых союзников, нужно было искать золотую середину и консенсус. Да, НАТО – это консенсусная организация, и решения принимаются с согласия 31 члена", – заключила А. Скайсгирите.