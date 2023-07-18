Литва в Совбезе ООН осудила преступления России против Украины

По словам канцлера правительства, Россия продолжает начатую ею войну и не проявляет никаких признаков желания ее прекратить.

"Если на этот раз действия России будут проигнорированы и легитимированы, будущее многих стран, которые могут жить в мире, процветании и суверенитете благодаря основанному на правилах мировому порядку, окажется в опасности", - сказала Г. Бальчитите.

"Любой мирный план для Украины должен в первую очередь основываться на мирной формуле президента Зеленского, и последнее слово по условиям мира должно быть за Украиной", - отметила она.

Как указывается в сообщении правительства, в заявлении, зачитанном от имени стран Балтии, также осуждаются военные преступления России против Украины, помощь Беларуси и Ирана российской агрессии. В выступлении подчеркивалась неизменная поддержка Украины со стороны стран Балтии, ЕС и НАТО, а также содержался призыв к международному сообществу продолжать мобилизовать все усилия, чтобы помочь Украине выиграть начатую Россией войну.