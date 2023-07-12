Литва усилила пограничный контроль на время саммита НАТО

По реке Неман проходит литовско-российская граница. В связи с напряжённой геополитической ситуацией официальный Вильнюс усилил пограничный контроль.

Большинство жителей Панямуне и соседних литовских городов в Россию не ездят. Но у некоторых по ту сторону моста живут родственники, как у Наташи.

"Легче, если твои родственники живут в Европе, это понятно. Но не всегда так получается. Наши старенькие бабушки, которых хочется увидеть, не виноваты в том, что случилось. Так что мы идем [на границу - прим.ред.], хотя прекрасно понимаем, что в связи с последними изменениями нас могут просто не пустить", - говорит Наташа, жительница Панямуне.

Пока в Вильнюсе проходит саммит НАТО, а также в связи с предположениями о возможных провокациях, государственные границы Литвы охраняются ещё более тщательно.