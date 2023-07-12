Литва усилила пограничный контроль на время саммита НАТО

По реке Неман проходит литовско-российская граница. В связи с напряжённой геополитической ситуацией официальный Вильнюс усилил пограничный контроль.
Большинство жителей Панямуне и соседних литовских городов в Россию не ездят. Но у некоторых по ту сторону моста живут родственники, как у Наташи.
"Легче, если твои родственники живут в Европе, это понятно. Но не всегда так получается. Наши старенькие бабушки, которых хочется увидеть, не виноваты в том, что случилось. Так что мы идем [на границу - прим.ред.], хотя прекрасно понимаем, что в связи с последними изменениями нас могут просто не пустить", - говорит Наташа, жительница Панямуне.
Пока в Вильнюсе проходит саммит НАТО, а также в связи с предположениями о возможных провокациях, государственные границы Литвы охраняются ещё более тщательно.
"Мы усилили наблюдение до максимального уровня и по факту ввели целый ряд мер на границе, начиная от размещения дополнительного контингента до установки новой технической системы и сотрудничества с нашими партнерами как на национальном, так и на международном уровне", - подчеркнул Рустам Любаев, начальник пограничной службы Литвы..
"Угроза провокаций, как во время саммита НАТО, так и после, сохраняется. Поэтому пограничники на восточном фланге Европы остаются в состоянии боеготовности", - передаёт из Панямуне корреспондент Euronews Магдалена Ходовник.