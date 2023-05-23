Референдум своим постановлением объявил Сейм. Во вторник за предусматривающее это постановление проголосовали 111 членов Сейма, никто не голосовал против, воздержались 5 парламентариев.

Член фракции СО-ХДЛ Даля Асанавичюте подчеркнула, что референдум о гражданстве – очень важен только для нашей диаспоры, но и для самой Литвы, это – вопрос национальной безопасности.

"Осознание того, что наши люди, которые по рождению могут сохранить гражданство Литовской Республики, также является вопросом национальной безопасности. Во время войны в Украине мы увидели, что те, кто имеет гражданство этого государства и нашего государства, являются самыми сильными лоббистами, самыми сильными защитниками и наиболее влиятельными лицами в поддержку Украины. Мы видим много патриотичных людей, которые любят Литву, которые любят демократию, независимость и защищали бы ее, если бы была такая необходимость", - сказала Д. Асанавичюте с трибуны Сейма.

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По ее словам, сам референдум очень сложный, нужно большое количество голосов "за". Поэтому парламентарий призвала "поднять большую волну, чтобы мы решили этот вопрос во второй раз и больше к нему не возвращались".

Правительству или уполномоченному им органу поручено на средства из госбюджета в период агитации референдума информировать общественность о важности вопроса, выносимого на референдум, для жизни Государства и Народа.

На обязательном референдуме в следующем году будет предложено одобрить изменение 12 статьи Конституции, утверждая следующий текст: "Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и на других основаниях, и в порядке, предусмотренных конституционным законом. Конституционный закон также устанавливает основания и порядок утраты гражданства Литовской Республики".

Член Сейма Даля Асанавичюте, возглавлявшая рабочую группу, зарегистрировала Конституционный законопроект о гражданстве, в котором подробно рассматриваются принципы гражданства Литовской Республики, основания для его приобретения и утраты.

Планируется, что этот закон вступит в силу одновременно с законом о внесении изменений в 12 статью Конституции.

В настоящее время 12 статья Конституции предусматривает, что "Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и по другим установленным законом основаниям. За исключением установленных законом отдельных случаев, никто не может быть одновременно гражданином Литовской Республики и другого государства. Порядок приобретения и утраты гражданства устанавливается законом".