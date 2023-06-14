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Литва совместно с Великобританией, Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией и Исландией закупает средства ПВО для Украины на сумму 107,5 млн евро. Вклад Литвы составляет 6 млн евро, сообщает Министерство национальной обороны (Минобороны).
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
© ELTA / Marius Morkevičius

"Литва постоянно находит различные способы поддержать Украину. Закупаемые семью странами средства противовоздушной обороны укрепят способность Украины защищать критически важную инфраструктуру, гражданских лиц и военнослужащих", — заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

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По данным Минобороны, закупка средств ПВО для Украины является первой из пяти запланированных партий помощи в рамках второго этапа закупок Международного фонда для Украины (IFU). Семь стран-союзниц и стран-партнеров собрали почти 608 млн евро для этого фонда под управлением Великобритании.

На первом этапе закупок IFU в настоящее время производятся боевые и разведывательные беспилотники, которые будут доставлены в Украину этим летом, отмечается в пресс-релизе министерства.

"IFU — это пример того, как, действуя сообща с союзниками, мы можем сплоченно усиливать Украину и бороться с варварской российской агрессией", — сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, присутствовавший на встрече министров обороны стран, участвующих в IFU, в Амстердаме в среду.

Управляющая IFU Великобритания обязалась в ближайшем будущем внести в этот фонд дополнительно 292 млн евро, сообщило Минобороны.

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