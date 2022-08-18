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Правительство Литвы поможет бизнесу, который готов участвовать в восстановлении Украины, страдающей от российского вторжения, а для координации работ будет создано новое ведомство, сообщил в четверг МИД.
Per Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą šalia smarkiai nuniokoto namo Mariupolyje žydi tulpės. 2022 m. balandžio 21 d.
Per Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą šalia smarkiai nuniokoto namo Mariupolyje žydi tulpės. 2022 m. balandžio 21 d.
© Reuters / Scanpix

В среду министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис провел заседание Правительственной комиссии Литвы - Совета по экономической дипломатии, на котором обсуждались вопросы участия Литвы в восстановлении Украины.

Канцлер правительства Гедре Бальчитите, представляя возможности Литвы участвовать в проектах восстановления Украины, подчеркнула, что правительство готово помочь литовскому бизнесу, который планирует участвовать в проектах.

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Для этой цели планируется создать координирующее ведомство государственного сектора, который мобилизует имеющиеся возможности и ресурсы, говорится в сообщении.

"Литва является одним из самых верных друзей и союзников Украины, поэтому вопрос восстановления этой страны особенно важен для нас, - сказал для пресс-релиза Ландсбергис. - Мы надеемся, что совместными усилиями государства и бизнеса мы сможем внести свой вклад в проекты восстановления Украины, которые станут крупнейшими в Европе после Второй мировой войны".

Как говорится в сообщении, канцлер представила краткосрочные и долгосрочные приоритеты восстановления Украины, возможности развития международного партнерства, отметила, что наибольшие возможности для Литвы видятся в сферах энергетики, водного хозяйства, строительства, пищевой промышленности, улучшения деловой и инвестиционной среды.

В начале июля Литва выделила 10 млн евро Центробанку Украины на неотложные восстановительные работы. Обязательство страны внести свой вклад в восстановление разрушаемой войной Украины было также озвучено президентом Литвы, который назвал это личным обязательством.

Премьер-министр Украины заявил в июле, что расходы на восстановление страны составят не менее 750 млрд долларов США (738 млрд евро).

Еврокомиссия готовит план восстановления Украины, но различные проекты помощи воюющей стране, скорее всего, сможет осуществлять и каждая отдельно взятая страна Евросоюза.

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