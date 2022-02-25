Литва собирается обращаться в Гаагский суд из-за военной агрессии Путина

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После того, как Россия начала военное вторжение в Украину, министерства Юстиции и Иностранных дел Литвы рассматривают возможность обращения к прокурору Международного уголовного суда (МУС), подтвердили BNS в пятницу в Минюсте.
Teismas
Teismas
© Shutterstock

По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, есть намерения от имени Литвы, в соответствии с 15 статьей Римского статута, в связи с началом Россией войны против Украины на ее территории предоставить информацию прокурору МУС о совершаемых преступлениях против человечности и военных преступлениях.

В настоящее время Минюст совместно с МИД сформировали неформальную рабочую группу, в которой анализируются правовые возможности того, чтобы агрессия против Украины получила оценку в контексте международной ответственности.

МУС - это международный судебный орган, уполномоченный судить за крайне тяжкие преступления, заставляющие обеспокоиться международное сообщество: геноцид, преступления против человечности, военные преступления, агрессию. Местопребыванием МУС является Гаага.

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