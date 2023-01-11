Литва: резолюция об ограничении влияния террористической России будет доработана

Член фракции либералов Раймундас Лопата, инициировавший резолюцию еще в декабре, утверждает, что члены комитета единогласно приняли решение доработать текст проекта, но, по его словам, замечания инициаторы намерены учесть лишь частично.

"Комитет единогласно решил, что инициатор резолюции должен доработать текст с учетом предложений Министерства иностранных дел и предложений КИД", - сказал журналистам после заседания Р. Лопата.

По словам политика, предложение Министерства иностранных дел заключается в переносе решения на европейский уровень, но, по его словам, инициаторы проекта намерены учесть это замечание лишь частично, поскольку оно вызывает сомнения.

"Что касается предложений, то они очень напоминают ту историю, которая была у нас с калининградским транзитом, когда Литва отказывается от своих суверенных прав в определенных сферах и думает решать проблемы не сама, а оставив это решение в руках Евросоюза. Да, есть определенные сложности, но такой добровольный отказ от национального суверенитета вызывает обоснованные сомнения", - сказал Р. Лопата.

"Я думаю, что мы доработаем текст резолюции, не меняя его сути, частично учитывая мнения МИД", - добавил парламентарий.

Адоменас: санкции такого характера не могут приниматься на национальном уровне

Участвовавший в заседании вице-министр иностранных дел Мантас Адоменас отмечает, что решение вернуть резолюцию инициаторам принято по причине возможных правовых последствий.

"Необходимо уточнить юридические формулировки, касающиеся объема и возможного характера правовых последствий, вытекающих из определения России как террористического государства, и согласовать компетенции Европейского союза и национального уровня в области применения ограничительных мер экономического характера", - сказал журналистам М. Адоменас.

На вопрос, зачем в данном случае нужны меры европейского масштаба, М. Адоменас отметил, что санкции такого характера не могут быть приняты на национальном уровне.

"Определение ограничительных мер экономического характера является общей компетенцией Европейского союза, и Литва очень активно участвует в инициировании новых пакетов санкций как против России, так и против Беларуси, но санкции такого характера не могут быть приняты на национальном уровне. Национальные санкции носят не экономический характер, а ограничения въезда, и здесь вопрос юридической техники – четко разграничить эти компетенции, в тексте резолюции, поэтому инициаторам было предложено уточнить текст", - отметил вице-министр.

"Наша политическая позиция заключается в том, что Литва ищет и исследует информацию о возможном обходе санкций и, несомненно, в последующих пакетах санкций предложит ужесточить возможные наказания для тех, кто пытается обойти санкции, и будет искать пути к тому, чтобы новые пакеты экономических санкций появились как можно скорее", - добавил он.

Сейму предлагается обязать предпринимателей и компании, имеющие коммерческие интересы в России, зарегистрироваться в публичном реестре специальной комиссии и обосновать, почему они продолжают свою деятельность в стране, начавшей войну против Украины. Российским предпринимателям предлагается запретить приобретать и владеть недвижимостью в Литве без специального разрешения правительства, а также предлагается рассмотреть ограничения на приобретение недвижимости в Литве для российских физических и юридических лиц.

Проект обсуждаемой резолюции предусматривает, что правительство должно представить в Сейм правовые акты, устанавливающие, что "все литовские физические и юридические лица, которые до даты принятия настоящего резолюции вели коммерческую деятельность в России или представляли интересы России или их физических и юридических лиц в Литве, должны в течение трех месяцев зарегистрироваться в публичном специальном реестре Координационной комиссии по охране объектов, важных для обеспечения национальной безопасности, с указанием характера деятельности, планов деятельности и обоснования необходимости продолжения своей деятельности". При необходимости комиссия будет давать рекомендации правительству относительно возможной угрозы со стороны таких физических или юридических лиц национальной безопасности государства.

Предлагается обязать правительство представлять в Сейм правовые акты, предусматривающие, что за действия террористического государства ответственность также несут юридические лица этого государства, которым не будет позволено действовать на территории Литвы.

Им предлагается не разрешается приобретать и владеть недвижимостью без специального разрешения правительства. В проекте постановления правительству также предлагается рассмотреть ограничения на приобретение недвижимости в Литве для российских физических и юридических лиц.

Среди девяти предложений резолюции декларируется стремление к тому, чтобы как можно больше стран мира признали Россию террористическим государством. В документе также предлагается запретить представителям партий, поддерживающих войну России против Украины, въезд в Литву и ЕС без специального разрешения.