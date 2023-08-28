28 августа 2023 г. 13:35

Литва рассматривает возможность закрытия еще двух КПП на границе с Беларусью

 
ru.DELFI.lt
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Министры стран Балтии и Польши договорились о двух основных критериях, при которых будет полностью закрыта граница с Беларусью, сообщает глава министерства внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Кроме того, по ее словам, Литва рассматривает возможность закрытия еще двух КПП на границе с Беларусью.

"Мы договорились об общей реакции в случае фиксации критических инцидентов. Договорились действовать заодно, решительно и координировано", – сказала в понедельник журналистам Билотайте.

По ее словам, договорились и об общих критериях для принятия такого решения.

"Их два: во-первых, вооруженный инцидент или инциденты у границы одной из стран. Это должен быть таким, какой представляет серьезную угрозу нацбезопасности стран", – сказала министр.

Второй критерий, по ее словам, – организованный массовый прорыв нелегалов.

"Если будет зафиксирован один из таких инцидентов, то пройдет оперативный обмен информацией между нашими службами, и тогда будет принято решение на уровне правительств", – пояснила министр.

Однако МВД, по ее словам, предлагает в ближайшее время закрыть еще два КПП на границе с Беларусью: Лаворишкес или Райгардас.

"Это связано с двумя аспектами: во-первых, есть необходимость в пограничниках. Нам сегодня надо, чтобы как можно больше сотрудников дежурили у зеленой зоны", – пояснила министр.

Вторая причина - проблема контрабанды.

"Закрытие КПП помогает в решении этой проблемы", – акцентировала Билотайте.

После закрытия этих пунктов останутся открыты еще два.

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