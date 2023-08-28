Литва рассматривает возможность закрытия еще двух КПП на границе с Беларусью

"Мы договорились об общей реакции в случае фиксации критических инцидентов. Договорились действовать заодно, решительно и координировано", – сказала в понедельник журналистам Билотайте.

По ее словам, договорились и об общих критериях для принятия такого решения.

"Их два: во-первых, вооруженный инцидент или инциденты у границы одной из стран. Это должен быть таким, какой представляет серьезную угрозу нацбезопасности стран", – сказала министр.

Второй критерий, по ее словам, – организованный массовый прорыв нелегалов.

"Если будет зафиксирован один из таких инцидентов, то пройдет оперативный обмен информацией между нашими службами, и тогда будет принято решение на уровне правительств", – пояснила министр.

Однако МВД, по ее словам, предлагает в ближайшее время закрыть еще два КПП на границе с Беларусью: Лаворишкес или Райгардас.