Как сообщает Министерство транспорта, Литва официально обратилась в эту специализированную организацию ООН в связи с воскресным инцидентом.
"Литва официально просит ICAO начать международное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства этого инцидента и готова предоставить всю информацию для такого расследования. Мы также просим признать воздушное пространство Беларуси небезопасным", - говорится в обращении министра транспорта и коммуникаций Марюса Скуодиса.
По его словам, есть серьезные признаки того, что принудительная посадка самолета Ryanair нарушает Чикагскую конвенцию и может считаться незаконным действием. Конвенция запрещает захват самолета или сознательное предоставление вводящей в заблуждение информации, которая представляет угрозу для безопасности самолета.
Как сказал М. Скуодис, Агентство Евросоюза по авиационной безопасности выразило обеспокоенность в связи с опасностью для коммерческих полетов над Беларусью. Оно рекомендовало европейским авиаперевозчикам соблюдать осторожность при полетах в минском регионе.
Правительство Литвы в понедельник запретило авиакомпаниям летать в Литву или из нее через воздушное пространство Беларуси.
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