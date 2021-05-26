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Литва просит Международную организацию гражданской авиации (ICAO) признать воздушное пространство Беларуси небезопасным и начать расследование принудительной посадке в Минске летевшего в Вильнюс пассажирского самолета.
flightradar24 nuotr.
flightradar24 nuotr.

Как сообщает Министерство транспорта, Литва официально обратилась в эту специализированную организацию ООН в связи с воскресным инцидентом.

"Литва официально просит ICAO начать международное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства этого инцидента и готова предоставить всю информацию для такого расследования. Мы также просим признать воздушное пространство Беларуси небезопасным", - говорится в обращении министра транспорта и коммуникаций Марюса Скуодиса.

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По его словам, есть серьезные признаки того, что принудительная посадка самолета Ryanair нарушает Чикагскую конвенцию и может считаться незаконным действием. Конвенция запрещает захват самолета или сознательное предоставление вводящей в заблуждение информации, которая представляет угрозу для безопасности самолета.

Как сказал М. Скуодис, Агентство Евросоюза по авиационной безопасности выразило обеспокоенность в связи с опасностью для коммерческих полетов над Беларусью. Оно рекомендовало европейским авиаперевозчикам соблюдать осторожность при полетах в минском регионе.

Правительство Литвы в понедельник запретило авиакомпаниям летать в Литву или из нее через воздушное пространство Беларуси.

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