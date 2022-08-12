Такую позицию высказал вице-министр обороны Маргирис Абукявичюс, в четверг принимавший участие в Конференции по помощи Украине в Копенгагене.
"Вице-министр обороны Маргирис Абукявичюс (...) подчеркнул, что Литва всё еще ищет возможности поддержки украинской армии дополнительным вооружением. По словам вице-министра, это могло бы произойти быстрее, если бы союзники согласились передаваемое Литвой Украине вооружение заменить новым", - отмечается в пресс-релизе Министерства обороны.
Литва передала Украине военные грузовики, внедорожники для работ по разминированию, противовоздушное и противотанковое вооружение, минометы и другую военную помощь.
Министерство также сообщило, что во второй половине августа Литва подготовит дополнительно пять курсов для украинцев в разных областях и за шесть месяцев обучит около 150 специалистов.
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