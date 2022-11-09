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Литва в очередной раз призвала Минск приостановить работу Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце до разрешения всех проблем ядерной безопасности.
Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė
© Itar-Tass / Scanpix

Об этом говорится в письме Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ), направленном в Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Беларуси в конце октября.

"У нас нет информации о мерах по повышению безопасности, внедренных при плановом ремонте 1-го энергоблока Белорусской АЭС и строительстве и вводе в эксплуатацию 2-го энергоблока, поэтому позиция Литвы не меняется — АЭС нельзя эксплуатировать до полного разрешения проблем с безопасностью", — говорится в заявлении главы ГИБАЭ Михаила Демченко.

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ГИБАЭ отмечает, что она все еще ждет от Беларуси ответы на вопросы, связанные с выбором и оценкой площадки, устойчивостью оборудования к сейсмическим явлениям и крушению большого коммерческого самолета, выполнением рекомендаций по стресс-тестам, вероятностной оценкой безопасности и пожарного риска и на другие вопросы.

ГИБАЭ также призывает к публикации рекомендаций международных экспертов и результатов их выполнения, а также дополнительной информации, необходимой для более точного прогнозирования потенциальных аварийных выбросов.

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