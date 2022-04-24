Об этом 24 апреля сообщил портал 15min.

"Да. Есть такое предложение, только пока еще проходят дискуссии для достижения взаимного соглашения, поэтому окончательного ответа пока нет, будет ли это введено", – сказал министр.

Он указал, что власти Литвы участвуют в консультациях об отделении Литовской православной церкви от Московской епархии, но подчеркнул, что это вопрос самоопределения общины.

"Дискуссии и консультации проходят, я знаю об этом (...)", – сказал он.

Напомним, что Литовская православная церковь - одна из 9 традиционных религиозных общин Литвы. Она находится под руководством Московского патриархата.