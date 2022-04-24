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Литва призывает Евросоюз ввести санкции в отношении православного патриарха Кирилла, поддерживающего войну в Украине, сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Vladimiras Putinas ir patriarchas Kirilas
Vladimiras Putinas ir patriarchas Kirilas
© Sputnik / Scanpix

Об этом 24 апреля сообщил портал 15min.

"Да. Есть такое предложение, только пока еще проходят дискуссии для достижения взаимного соглашения, поэтому окончательного ответа пока нет, будет ли это введено", – сказал министр.

Он указал, что власти Литвы участвуют в консультациях об отделении Литовской православной церкви от Московской епархии, но подчеркнул, что это вопрос самоопределения общины.

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"Дискуссии и консультации проходят, я знаю об этом (...)", – сказал он.

Напомним, что Литовская православная церковь - одна из 9 традиционных религиозных общин Литвы. Она находится под руководством Московского патриархата.

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