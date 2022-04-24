Об этом 24 апреля сообщил портал 15min.
"Да. Есть такое предложение, только пока еще проходят дискуссии для достижения взаимного соглашения, поэтому окончательного ответа пока нет, будет ли это введено", – сказал министр.
Он указал, что власти Литвы участвуют в консультациях об отделении Литовской православной церкви от Московской епархии, но подчеркнул, что это вопрос самоопределения общины.
"Дискуссии и консультации проходят, я знаю об этом (...)", – сказал он.
Напомним, что Литовская православная церковь - одна из 9 традиционных религиозных общин Литвы. Она находится под руководством Московского патриархата.
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