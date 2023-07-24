Литва призывает ЕС усилить альтернативный маршрут экспорта украинского зерна

Министры отметили, что транспортный маршрут между Украиной и странами Балтии – Балтийский путь – может стать перспективной и долгосрочной альтернативой для вывоза украинского зерна.
"Улучшение инфраструктуры коридора и облегчение перевалки грузов между разными железнодорожными колеями поможет увеличить пропускную способность. Кроме того, после применения упрощенных административных процедур на границе Польши и Украины, введения зеленых линий и переноса таможенных процедур в порты стран Балтии можно будет перевозить даже в несколько раз больше сельхозпродукции как автомобильным, так и железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел.
В письме к ЕК утверждается, что инфраструктура стран Балтии может стать перспективным и надежным транзитным маршрутом для украинской продукции. Морские порты стран Балтии имеют большую пропускную способность для сельскохозяйственной продукции – 25 млн. тонн в год только по зерну.
В письме министры призывают Комиссию активно сотрудничать со всеми государствами-членами ЕС, чтобы обеспечить транзит украинских продуктов и оценить конкретные предложенные Литвой меры для укрепления альтернативного маршрута Балтийского пути.
В письме главе ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю, заместителю исполнительного председателя ЕК Валдису Домбровскису, комиссару ЕК по транспорту Адине Вэлян и комиссару ЕК по сельскому хозяйству Янушу Войцеховскому подчеркивается, что решение России прекратить черноморскую зерновую инициативу, а также бомбардировки Одесского порта ухудшают и без того сложную ситуацию с продовольственной безопасностью в мире.