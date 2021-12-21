Литва на фоне конфликта вокруг Украины призвала НАТО стянуть войска к границам России. "НАТО должна отреагировать не только тем, что сконцентрирует свои войска на восточном фронте, но и усилит свой военный потенциал. Усиление военного потенциала - это хорошо, но у нас должен быть алгоритм, что делать, если будет сценарий А, сценарий В, сценарий С", -сказал президент Литвы Гитанас Науседа на совместной с президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой пресс-конференции в Гуте в Ивано-Франковской области Украины вечером в понедельник, 20 декабря.
По словам Науседы, у НАТО должен быть алгоритм действий на любые сценарии, которые могут угрожать безопасности Восточной Европы. Литовский президент также отметил, что военная интеграция России и Беларуси - уже неоспоримый факт, который происходит на протяжении долгого времени. "На это надо отреагировать в первую очередь НАТО, потому что это меняет ситуацию по безопасности для Балтийских стран", - указал он.
Как пояснил Науседа, безопасность Украины и Балтии взаимосвязана. "Чтобы мы обсуждали не только отдельно украинскую, польскую или литовскую ситуацию. А чтобы это было обсуждение безопасности региональной. И это должна быть широкая реакция на региональном уровне", - резюмировал президент Литвы.
Стягивание российских войск к украинской границе
В октябре стали поступать сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у границ его страны размещено до 100 тыс. российских военных. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд выразила предположение, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. США и другие страны Запада пригрозили России самым жесткими санкциями на случай такого сценария.
Москва постоянно опровергает информацию о готовящемся вторжении в Украину и со своей стороны обвиняет НАТО в вооружении этой страны и проведении маневров возле границ России.
На прошлой неделе Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО и предложила альянсу отказаться от ведения военных действий в странах, соседствующих с Россией. Соответствующие положения МИД включил в проект договора о безопасности, который был направлен в Вашингтон. США заявили, что диалог с Москвой по гарантиям безопасности возможен лишь в условиях деэскалации у границ Украины и в координации с европейскими союзниками и партнерами.
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