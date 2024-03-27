Литва призвала Европейскую комиссию ограничить импорт российских и белорусских продуктов питания

"Литва уже ужесточила контроль за импортируемым из России и других стран высокого риска зерном – проверяется каждый вагон или транспортное средство, ввозящее продукцию – как зерно, предназначенное для литовского рынка, так и зерно, экспортируемое через Клайпедский порт. Мы должны действовать сообща, потому что решения отдельных стран ЕС об ограничении импорта не дадут желаемого результата, поскольку импорт продуктов питания, в том числе зерна, свободно доступен в другие страны ЕС", - говорится в сообщении В. Абукаускаса.