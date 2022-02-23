Литва приветствуют решение Байдена направить в страны Балтии дополнительные силы: отвечает серьезности ситуации

Во вторник он приветствовал решение президента США Джо Байдена направить дополнительные войска в Литву, Латвию и Эстонию. Решение было принято в связи с тем, что Запад по-прежнему опасается крупномасштабного вторжения России в Украину.

"Это важное решение для укрепления безопасности Балтийского региона, которое соответствует серьезности ситуации", - сказал Науседа в переданном BNS комментарии.

По его словам, чем сильнее будет восточный фланг НАТО, тем безопаснее вся Европа.

"Я ценю трансатлантическую солидарность и готовность действовать", — написал Науседа в Twitter.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поблагодарила Байдена за это решение.

"Спасибо, президент Джо Байден, за то, что вы обратили внимание на ужасные изменения в нашей среде безопасности и пообещали усилить оборонный потенциал США в Литве, Латвии и Эстонии", — написала глава правительства Литвы в своем Twitter-аккаунте.

"Мы не можем выбирать наших соседей. Но слава богу, мы умеем выбирать друзей и союзников! Литва выбрала, как и Украина!", — отметила она.

"Страны Балтии — надежные союзники, и такое решение значительно укрепит нашу ситуацию с безопасностью", — написал в социальной сети Facebook министр обороны Арвидас Анушаускас.

По его словам, хотя в Литве уже находится сильнейшая Боевая группа Сил передового базирования НАТО, батальон США и усиленная миссия воздушного патрулирования НАТО, страна стремится к постоянному присутствию американцев.

Лауринас Кащюнас, председатель Комитета Сейма по вопросам нацбезопасности и обороны, считает, что шаг президента США чрезвычайно важен для укрепления архитектуры сдерживания России.

"Литва стремится к этому с самого начала кризиса безопасности в регионе, который был вызван Россией. Этот вопрос поднимала и наша парламентская делегация, когда мы посетили Конгресс США две недели назад", — написал депутат в своем аккаунте в Facebook.

"Мы всегда исходили из того, что размещение Сил передового базирования в странах Балтии и продолжающееся непрерывное военное присутствие американцев должны быть частью архитектуры сдерживания. Кроме того, дислокация 30 тыс. российских военных в Беларуси изменила ситуацию с безопасностью", — подчеркнул он.

"Я хочу прояснить: наши действия носят полностью оборонительный характер", — сказал он.

Во вторник вечером президент США Байден сообщил, что дал разрешение на переброску дислоцированных в Европе американских войск в Литву, Латвию и Эстонию.

Так Соединенные Штаты отреагировали на принятое в понедельник решение президента России Владимира Путина признать независимость двух прокремлевских сепаратистских "народных республик" на востоке Украины и на планы Москвы разместить там войска.

Соединенные Штаты с 2019 года размещают на ротационной основе в Литве подразделения размером с батальон — около 500 военнослужащих.

Автор Юрате Скерите