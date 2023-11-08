Литва приступает к проектированию еще одного проекта военной инфраструктуры в Рукле

"Наша цель – создать полноценную инфраструктуру для союзных войск и литовских солдат. Это часть обязательств Литвы как принимающей страны", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Кроме того, развитие инфраструктуры неотделимо от повышения боевой мощи Литовской армии и более эффективного обеспечения безопасности страны", - добавил министр.

Продолжая разработку новых проектов долгосрочного развития инфраструктуры Литвы и Германии, на "Верхней террасе Нерис" в Рукле планируется принять 3 тыс. военнослужащих – 1 тыс. солдат артиллерийского и логистического батальонов бригады "Железный волк" и 2 тыс. союзников по НАТО.

Как сообщает Минобороны, будет построена административная, жилая, логистическая вспомогательная инфраструктура, а также пространства для занятий спортом, тренировок и учений, медицинский центр, столовая, пространства для досуга и духовного просвещения. Также будет создана вся необходимая инженерная инфраструктура и дороги.