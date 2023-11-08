Литва приступает к проектированию еще одного проекта военной инфраструктуры в Рукле

"Наша цель – создать полноценную инфраструктуру для союзных войск и литовских солдат. Это часть обязательств Литвы как принимающей страны", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.
"Кроме того, развитие инфраструктуры неотделимо от повышения боевой мощи Литовской армии и более эффективного обеспечения безопасности страны", - добавил министр.
Продолжая разработку новых проектов долгосрочного развития инфраструктуры Литвы и Германии, на "Верхней террасе Нерис" в Рукле планируется принять 3 тыс. военнослужащих – 1 тыс. солдат артиллерийского и логистического батальонов бригады "Железный волк" и 2 тыс. союзников по НАТО.
Как сообщает Минобороны, будет построена административная, жилая, логистическая вспомогательная инфраструктура, а также пространства для занятий спортом, тренировок и учений, медицинский центр, столовая, пространства для досуга и духовного просвещения. Также будет создана вся необходимая инженерная инфраструктура и дороги.
В настоящее время начинаются проектные работы "Верхней террасы Нерис", которые выполнит турецкая компания Denzay. Проектные работы обойдутся примерно в 6 млн евро, наполовину эти расходы Литва разделит с Германией. На строительные работы, которые пройдут в 2025-2027 годах, планируется выделить около 300 млн евро.
Этот проект финансирует Германия, проект разрабатывает немецкая компания FEPS, субподрядчиками являются 15 литовских строительных компаний. Строительные работы планируется завершить в марте 2025 года.
Минобороны отмечает, что более 60% средств, выделенных на инфраструктурные проекты, остаются в Литве, поскольку при развитии инфраструктуры – строительстве казарм и складов, строительстве дорог на военных полигонах и армейских частях – работы зачастую выполняются литовскими компаниями.